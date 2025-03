Rompipallone.it - Dal Milan alla Juve: Tudor porta il rivale in bianconero

Leggi su Rompipallone.it

Un nuovo intreccio trapuò animare il calciomercato delle big italiane: Igorpuòre a Torino un direttostanno condividendo una stagione al di sotto delle aspettative, in cui entrambe non sono riuscite a mantenere il livello che i tifosi si aspettavano fin da inizio anno, quantomeno lottare finofine per lo scudetto. Tutte e due, in modi e tempi diversi, sono andate avanti con il cambio in panchina, rinnegando le scelte di inizio anno.Anche Conceicao e, però, secondo molti, hanno le ore contate e nella prossima stagione altri due allenatori potrebbero restare a capo delle due big storiche del campionato italiano. Inevitabilmente, cambierà molto anche nelle rose e alcuni calciatori, da cui ci si aspettava molto di più, se ne andranno per lasciare il posto ad altri.