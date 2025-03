Dal Manchester City alla Lazio colpo stellare di Lotito

Leggi su Rompipallone.it

I biancocelesti, ancora in corsa anche in Europa, sonoricerca di giocatori che possano fare la differenzaLasta vivendo una stagione tutto sommato molto positiva, sia in Italia che all’estero. In Serie A, nonostante qualche scivolone pesante contro Inter e Bologna, ii biancocelesti sono a quota 51 punti, a sole due lunghezze dal Bologna quarto, che significherebbe un postoprossima Champions League.Daldi(Lapresse) – rompipallone.itNon male per una squadra che, sulla carta, non era costruita per sognare così in grande rispetto a Napoli, Juventus e le due milanesi, per esempio. Gran parte del merito va a Marco Baroni, un allenatore che ha saputo tirare fuori il meglio da un gruppo unito e da individualità che, nei momenti chiave, fanno la differenza come Zaccagni, Nuno Tavares e Castellanos.