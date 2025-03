Cultweb.it - Da Quarto potere ad Adolescence, che cos’è il piano sequenza e perché può essere deflagrante?

Ilè una tecnica cinematografica che prevede una ripresa continua e senza interruzioni, una modalità che ha avuto un impatto rivoluzionario grazie a Orson Welles in(1941). Teorizzato successivamente dal critico André Bazin, questa tecnica, insieme alla profondità di campo e al long take, è vista come un modo per restituire la realtà sullo schermo, superando i limiti imposti dal découpage, ovvero dalla scansione tradizionale delle sequenze a partire dalla sceneggiatura. Bazin lo considera un mezzo per rivelare la realtà, mentre il découpage la simula. Questa visione influenzò profondamente i cineasti della Nouvelle Vague, che adottarono ilper una rappresentazione più fluida e naturale della realtà, lontana dalle rigidità emotive e narrative del montaggio classico.