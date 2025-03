Napolipiu.com - Da noi torni ai tuoi livelli: Joshua Zirkzee, sarà Serie A | Intesa totale con lo United

Leggi su Napolipiu.com

Da noiaicon lo">vicino al ritorno inA: c’è l’accordo con il Manchesterper la prossima estate. L’olandese pronto a riscattarsi.Negli ultimi mesi il nome diè tornato a circolare con insistenza nel mercato europeo. Dopo il passaggio al Manchester, l’attaccante olandese non è riuscito a imporsi come ci si aspettava e ora il suo futuro potrebbe prendere una nuova direzione.L’ex Bologna era arrivato in Premier League con grandi aspettative, ma l’impatto con il calcio inglese non è stato semplice. Poche presenze da titolare, qualche spezzone di gara e soprattutto una concorrenza spietata che lo ha relegato spesso in panchina.La situazione attuale non è quella che il giocatore e il suo entourage immaginavano al momento del trasferimento, ed è per questo che diverse squadre stanno iniziando a sondare il terreno per un possibile ritorno inA.