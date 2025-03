Iodonna.it - Da chi vorrebbe spazzare via indecisione ed esitazione a chi sente un carico sentimentale eccessivo. L’oroscopo della settimana

Leggi su Iodonna.it

Da chi ha un’ispirazione così luminosa da accelerare il giorno a chi vuole il cambiamento ma allo stesso tempo vuole che le cose restino uguali. Ecco le previsioni deldi Francesca Tumiati.Ariete21 marzo – 19 aprileVorresteviaed esitazioni. Rallentate. I dubbi servono a evitare azioni avventate. In amore occorre darsi nuove possibilità.Parola chiave: moderazione.Toro20 aprile – 20 maggioPronti a cominciare un nuovo progetto insieme e a dare il via a un saldo futuro professionale. Oggi non potete fermarvi neppure se scatta l’arancione.Parola chiave: procedere. Leggi anche › Il Tema Natale di Erica Jong, Ariete coraggiosa e ironica Gemelli21 maggio – 21 giugnoUn cortocircuito stellare vi aiuterà a riposizionare i problemi.