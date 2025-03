Da Bergamo al mondo, i violini di Matteo Pontiggia suonano fino al Giappone

Leggi su Bergamonews.it

. Fare della propria passione il lavoro di una vita. È questa la storia di, maestro liutaio, che porta avanti l’eredità di famiglia nella sua bottega di via Pignolo, a, dove è nato e cresciuto.Sin da bambino, il suo destino sembrava già scritto: un innato interesse per i lavori manuali e la fortuna di crescere in una famiglia di musicisti. “La musica è sempre stata di casa – racconta – Mio nonno era un direttore d’orchestra, mia mamma pianista e mio zio violoncellista”.Dopo il liceo scientifico, per coltivare la sua passione si iscrive alla facoltà di ingegneria meccanica, ma la vita lo porta altrove. Sceglie il servizio civile, che lo conduce a Cremona, città simbolo della liuteria, patria di Stradivari e Amati, nonché sede di una scuola d’eccellenza nel settore.