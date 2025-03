Metropolitanmagazine.it - Cynthia Erivo sfoggia un look so Wicked coded ai GLAAD Media Awards

è tornata nelle vesti di Elphaba sui red carpet (o forse non ha mai smesso?). E stavolta hato un little black dress. Il piccolo abito nero è sempre in cima alla lista, inutile dirlo. Elegante, versatile e perfetto in ogni occasione, è un must-have che non conosce stagioni. Ora che l’inverno è finalmente alle spalle, è il momento ideale per investire in un LBD (Little Black Dress) che possa accompagnarti in tutte le serate primaverili ed estive.arriva aicon unispirato a Elphaba (e)A dimostrarlo è, che ha recentemente calcato il red carpet deicon un abito nero Dior dal design originale. La star diha scelto un modello che mescola eleganza e carattere: un corpetto strutturato con un particolare gioco di asimmetrie, una gonna svasata a metà polpaccio e una chiusura frontale con bottoni.