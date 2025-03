Internews24.com - Curva Nord Inter, scatta la protesta: «20 minuti di silenzio ogni partita! Ecco perché…»

di Redazionela: «20diperché» Il comunicato del gruppo organizzato nerazzurroTramite post sulla loro pagina Instagram, alcuni gruppi ultras delladell’hanno annunciato l’inizio della loro. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da @unitifierimaidomiSono passati mesi dalle vicende che hanno duramente colpito la nostra. Mesi in cui ci siamo riorganizzati per preservare la storia di un movimento ultras nato oltre 55 anni fa. Mesi in cui abbiamo stretto i denti, proseguendo il nostro cammino divincolandoci tra repressione e divieti folli. Mesi in cui ci siamo fatti in quattro per riuscire a seguire l’in trasferta. Mesi in cui ci è stato vietato di esporre in transenna qualsiasi tipo di striscione, anche i più banali.