Formiche.net - Cure palliative e fine vita. Il controsenso della Campania secondo Menorello

C’è un fatto di cronaca che svelerà i veri intendimenti in tema di “”: lavuole emulare la Toscana, annunciando una propria legge regionale sul suicidio medicalmente assistito. Finora le regioni e le relative forze politiche che hanno proposto la (incostituzionale) via regionale alla procurata morte si sono al tempo stesso sbracciate nel sostenere che, però, si stavano prodigando anche per le, più o meno variamente enfatizzando i servizi resi dalla propria amministrazione (benché in tutte le regioni siano molto insufficienti .).Ma se, come è stato fatto nel corso del convegno organizzato il 28 marzo scorso a Napoli da numerose associazioni, si guarda la classifica nazionale dei sistemi regionali che offrono, si scopre che la Regioneoccupa forse la peggiore posizione, detenendo un record davvero triste.