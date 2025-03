Lanazione.it - Cultura, bufera sulle scelte . Opposizione all’attacco: "Si ignora la commissione"

"Quel che sta accadendo inha dell’incredibile". E’ netta la posizione dei consiglieri d’Simone Caffaz, Maria Mattei e Massimiliano Manuel, alla luce della recente notizia, anticipata ieri sul nostro giornale, della decisione del Comune di scegliere una figura specializzata che dovrà valorizzare l’attività del teatro Animosi. Decisione su cui i consiglieri sottolineano di non essere stati informati nonostante siano membri della. L’amministrazione, come previsto nel programma elettorale, ha preparato un bando per la scelta di una figura che dovrà confrontarsi con Fondazione Toscana spettacolo per la promozione degli eventi in cartellone agli Animosi e soprattutto per un’adeguata comunicazione dei vari eventi. Su questa decisione intervengono per l’appunto i tre consiglieri, denunciando mancanza di chiarezza.