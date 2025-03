Ilrestodelcarlino.it - Culle vuote, si muove l’Arengo. Bonus ai bambini nati nel 2025

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Comune di Ascoli, anche quest’anno, si schiera a favore della natalità. E’ stato infatti previsto il ‘nuove nascite’, ovvero il contributo a fondo perduto ‘una tantum’ per io adottati dal 1 gennaio al 31 dicembre, residenti nel territorio comunale ascolano. Una misura, finanziata con fondi propri dall’amministrazione, diventata strutturale e che sarà a disposizione delle famiglie anche nel, in considerazione dell’ottimo riscontro e dei numeri positivi degli anni precedenti: infatti, nel 2024 sono stati liquidati 121. "Sono gli atti concreti a dimostrare la vicinanza di un ente ai cittadini – spiega, con entusiasmo, il sindaco Marco Fioravanti – e credo che questa misura sia l’esempio migliore della volontà di sostenere la natalità. Vogliamo essere al fianco delle famiglie che decidono di mettere al mondo un bambino, in un periodo storico particolare sotto questo punto di vista".