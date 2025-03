Linkiesta.it - Cucinare per creare consenso

Quando un ristorante apre, dal suo primo giorno di attività è un po’ come se porgesse la sua guancia al mondo. Per essere accarezzato, nella migliore delle ipotesi, o schiaffeggiato nella peggiore. Nonostante le persone che si possono permettere un vero e proprio giudizio si contino sulle dita di una mano – specialmente quando si parla di gastronomia – sembra che l’aspetto più divertente dell’uscire a cena sia sempre e solo quello di trovare il difetto. Un po’ come quando siamo i primi a mettere una stella «dove ci hanno trattato male» e gli ultimi a metterne cinque quando siamo stati come dei re, tendiamo a ricercare mancanze più che pregi. L’imprecisione diventa una segreta forma di compiacimento.Questa è Kitchen Roulette, la newsletter di Chiara Buzzi riservata agli iscritti al Gastronomika Club.