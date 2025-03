Tvzap.it - Crolla asilo, diversi morti sotto le macerie dopo la scossa di terremoto

Undi proporzioni catastrofiche ha colpito il Myanmar, provocando una crisi umanitaria in uno dei paesi più vulnerabili dell’Asia. La, con una magnitudo di 7.7, ha avuto il suo epicentro nei pressi di Mandalay, la seconda città più popolosa del paese. L’intensità del sisma è stata tale da provocare danni significativi anche in Thailandia, con le vibrazioni percepite fino in Cina. Secondo stime preliminari fornite da funzionari americani e confermate dai modelli dello US Geological Survey, il bilancio delle vittime potrebbe superare le 10.000 unità. L’Unione Europea ha immediatamente stanziato 2.5 milioni di euro per sostenere le operazioni di soccorso. (seguela foto)#Myanmar #earthquake > Kyaukse, Mandalay > West Mye Mye Kyi pre-school update Rescue workers have found and recovered the bodies of 12 preschool children and a teacher this morning.