Critica i capi su Whatsapp | viene licenziato ma la Cassazione lo reintegra

Laha stabilito il reintegro di un operaio fiorentino,nel 2018 per aver espresso giudizi severi e volgari contro i propri superiori in una chat privata sucon altri 13 colleghi. La sentenza, riportata da Il Corriere Fiorentino, annulla il provvedimento dell’azienda e riconosce al dipendente indennizzi per il danno subito.La decisione della Suprema CorteSecondo la, l’azienda ha violato il diritto alla riservatezza del dipendente, mentre le critiche, pur aspre, non rappresentano né una minaccia né un atto diffamatorio. Le esternazioni rientravano infatti in un contesto privato e lavorativo, tutelato dalle garanzie costituzionali.Gli ermellini hanno inoltre ribadito la differenza tra la corrispondenza via email o chat, considerata riservata come una lettera in busta chiusa, e i contenuti pubblicati sui social, che sono invece destinati a un pubblico esteso.