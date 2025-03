Ilgiorno.it - Cremona, si ribalta con l’auto nel canale: morta ragazza di 28 anni

, 29 marzo 2025 – Tragico incidente, nella notte tra venerdì e sabato, lungo la provinciale 87, in via Giuseppina a: vittima unadi soli 28. L’allarme è scattato poco prima delle 2.45 di questa notte. Stando alle prime informazioni la giovane, sola a bordo della sua utilitaria ha perso il controllo delfinendo nelche costeggia la carreggiata,ndosi in un campo adiacente. La corsa contro il tempo e il tragico epilogo Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso (un’ambulanza e un’automedica): la giovane è stata trasportata al pronto soccorso in codice rosso. I traumi riportati nell’impatto sono risultati fatali: la 28enne è spirata poco dopo il suo arrivo in ospedale. Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso accertamenti da parte carabinieri di, intervenuti sul luogo dello schianto.