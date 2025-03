Panorama.it - Cosa ha detto la prima Juventus di Tudor

Lacelebra il debutto di Igorsulla panchina bianconera nell’unico modo utile: vincendo. I tre punti strappati al Genoa sono la notizia migliore per chiudere la settimana dell’esonero di Thiago Motta, delle riflessioni sul progetto abortito dopo soli nove mesi e sul soccorso garantito da John Elkann (presente allo Stadium) sotto forma di un assegno da 15 milioni di euro per garantire piena capacità operativa ai suoi dirigenti a giugno. Poi si vedrà. Ha vinto laed era l’unicache contava, a maggior ragione dopo aver visto il Bologna prendersi a Venezia la quinta vittoria di fila consolidando la candidatura a un posto nella prossima Champions League, vitale per i conti juventini.E’ simbolicamente significativo che lafirma dell’erasia stata di Kenan Yildiz, uno dei condannati al purgatorio dell’alternanza campo-panchina dal precedente allenatore.