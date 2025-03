Formiche.net - Cosa c’è di anomalo nei dazi di Trump. L’analisi di Polillo

Leggi su Formiche.net

L’attesa non è stata poi così lunga. Dalle prime dichiarazioni in tema diè passato meno di un mese. All’inizio si pensava che tutto ciò facesse solo parte di una schermaglia infinita: tesa ad ottenere concessioni varie. La tecnica usata nei confronti del Messico. Nel Canada, invece, il risultato era stato quello di accelerare il passaggio del testimone da un leader come Justin Trudeau a favore di Mark Carney. Uomo di finanza: Goldman Sachs, Bank of Canada e lo sfizio di aver potuto gestire per sette anni la Bank of England. Mai successo prima (dal 1694) che ad un suddito del Commonwealth fosse concesso un così alto incarico.Alla fine, quindi, la speranza che quelle di Donaldfossero solo parole è andata delusa. La decisione di imporre a tutti i produttori di automobili uno pari al 25 per cento, che bissa quello sull’acciaio e sull’alluminio, ha prodotto un piccolo disastro.