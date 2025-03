Cortei pro-Gaza a Roma Milano Firenze

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.45 Manifestazioni pro-palestinesi ae in altre città italiane. Amigliaia di persone hanno sfilato con lo slogan "Palestina libera" per chiedere "la fine della guerra ae dell'occupazione". Tra loro la deputata del Pd Laura Boldrini. Ail percorso del corteo è da Piazza Vittorio a Via dei Fori Imperiali.