Ilrestodelcarlino.it - Corretta alimentazione, mercoledì un incontro

Un calendario ricco di appuntamenti, quello di aprile, per le iniziative di promozione della salute e prevenzione organizzate nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2021- 2025 dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Ravenna. In programma numerosi eventi gratuiti, tenuti da professionisti qualificati dell’Ausl Romagna, per imparare ad adottare di sani stili di vita, fare attività fisica insieme e favorire la socializzazione. Il primo evento sarà dedicato alla sostenibilità alimentare rivolto a persone con patologie croniche, familiari e caregiver. Appuntamento2 aprile, dalle ore 15 alle 17, all’aula Vanna Vanni del Cmp, in via Fiume Abbandonato 134.