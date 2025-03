Internews24.com - Correa Inter, futuro già scritto ma l’Udinese rievoca bei ricordi: la missione del Tucu per il finale di stagione!

di Redazionegiàmabei: ladelper ildi! Vuola lasciare il segno già domaniDomani controtoccherà a Joaquin, il quale saluterà il calciomercatoal termine della, in scadenza di contratto. Eppure, visto l’infortunio di Lautaro Martinez, Simone Inzaghi ha deciso di affidarsi all’ex Lazio, il quale ha nei friulani una delle sue vittime preferite. In particolare, Calciomercato.com, ricorda una doppietta realizzata dall’argentino proprio contro i bianconeri nel 2021.– «Per fare coppia con Thuram in attaccoè favorito su Arnautovic, che dovrebbe giocare il derby col Milan nella semid’andata in Coppa Italia di mercoledì prossimo. In carriera ilha segnato 3 goal al, la sua vittima preferita dopo Milan (5 reti), Verona e Sampdoria (4) insieme ad Atalanta e Bologna (3).