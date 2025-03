Sport.quotidiano.net - Correa, domani o mai più. Inter, è l’ora del “Tucu“

Forse l’ultima occasione per salutarsi con dignità. Per dirsi che non è andata secondo le attese, ma che un paio di prestazioni hanno garantito sei punti nell’ultima corsa Scudetto. Joaquinpiù che giocarsi il futuro con l’, punta sul dare un valore reale al presente. Il mezzo una maglia da titolare contro l’Udinese a San Siro. Non certo il teatro di un amore condiviso, perchè le attese il giorno del suo arrivo dalla Lazio erano diverse. Non certo undici reti e tante ombre, il flop a Marsiglia e quell’esultanza provocatoria che non piacque, nell’aprile del 2023 dopo il goal contro il Benfica in Champions League. Ilaffrontò tutto di petto: "Tu vuoi far polemica. Mi hanno insultato. Ho visto la mia famiglia, questo gol è dedicato a loro", ma non è più il tempo di rivangare.