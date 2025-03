Internews24.com - Corrado rivela: «Ecco come lanciai un’iniziativa di marketing per l’Inter di Pellegrini»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, il presidente del Pisa ha espresso la sua contrarietà ad una contrazione del massimo campionato a 18 squadre: le sue dichiarazioniIl presidente del Pisa, Giuseppe, ha discusso i piani a medio e lungo termine della sua squadra, che sta per tornare in Serie A dopo un’attesa lunga 34 anni. In un’intervista con Calcio e Finanza, ha manifestato il suo disaccordo riguardo alla possibilità di ridurre il numero di squadre nel massimo campionato a 18. LE PAROLE DI– «Sarei contrario. Vorrebbe dire dare ancora meno spazio alle provinciali e al tessuto delle squadre che vogliono crescere. Poi è evidente che molti presidenti di B sarebbero per le 22 squadre e molti della A ne vorrebbero 16. Fa parte del gioco».L’ANEDDOTO LEGATO ALLE STRATEGIE DINEL CALCIO – «Una delle iniziative che prendemmo fu questa: conoscevo il presidente deldi allora Ernestoperché gestiva la mensa alle Tre Marie.