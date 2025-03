Superguidatv.it - Coppa Italia, semifinali d’andata: le partite in chiaro e dove vederle in tv

Leggi su Superguidatv.it

La2024/2025 torna con le due gare di andata delle. Sono quattro le squadre rimaste che si contendono il titolo e che si sfideranno con l’obiettivo di arrivare in finale. Scopriamo insieme quali sono lee quando andranno in onda in tv e in2025, le duein tv:inCon il campionato di Serie A entrato nel vivo, torna laFrecciarossa 2024/2025 con le due. Si tratta delle uniche con andata, ritorno ed eventuali supplementari. Le due squadre che supereranno il turno si contenderanno il titolo, detenuto dalla Juventus vincitrice lo scorso anno.In lotta ci sono l’Inter capolista, il Milan reduce dalla trasferta al Maradona contro il Napoli, l’outsider Empoli e il Bologna. Si comincia martedì 1 aprile 2025 con Empoli-Bologna, con il calcio d’inizio previsto per le 21.