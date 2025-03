Ilrestodelcarlino.it - Coppa del mondo di Sup ai lidi. Sfide a colpi di pagaia per 400 atleti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Quattrocento partecipanti sinora iscritti, provenienti da 27 nazioni di tutto il. Sono solo alcuni dei numeri della Spring Sup Race che, dal 4 al 6 aprile prossimi, sarà protagonista al lago di Lido delle Nazioni. Quella comacchiese sarà la prima tappa delladel- le altre saranno all’isola di Creta, in Austria e con finale ad Abu Dhabi - di Stand up paddle (Sup), variante del surf in cui si sta in piedi sulla tavola condotta con la, la cui pratica vede una continua crescita. L’evento è stato presentato ieri alla piscina comunale dall’assessore allo Sport Emanuele Mari, assieme al presidente di Asd Delta Sup Simone Tugnoli Peron e al presidente della Fick e direttore sportivo settore canoa velocità nazionale Davide Zironi, organizzatori della manifestazione che apre anche la stagione agonistica nazionale e internazionale della disciplina.