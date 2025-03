Coppa del Mondo di Spada, Davide Di Veroli conquista il bronzo a Marrakech

Leggi su Ilfaroonline.it

, 29 marzo 2025 – Ildiè l’ottava medaglia indelperDi, la seconda in questa stagione dopo il trionfo di Heidenheim. Un terzo posto di grande valore, nella tappa marocchina del circuito iridato, per il 23enne romano delle Fiamme Oro che nel suo percorso ha affrontato e battuto anche l’amico e compagno di nazionale Andrea Santarelli, piazzatosi 12°. Peccato per altri due possibili podi azzurri sfumati, entrambi di una sola stoccata, nella gara femminile dove si sono classificate 5^ Giulia Rizzi e 6^ Rossella Fiamingo.L’ottavo podio DiDiha iniziato la sua cavalcata con un netto 15-7 nel primo incontro di giornata sul portoghese Frazao. Nel secondo match il romano ha avuto la meglio sul francese Correnti per 15-13.