Convocati Juve per il Genoa: Tudor ha quasi tutto il gruppo a disposizione. La scelta definitiva su Cambiaso e Douglas Luiz! La lista

Juventus ha reso noti i convocati per il match contro il Genoa, valido per la 30ª giornata di Serie A.

La lista dei convocati da Mister Igor Tudor per la prima gara da allenatore in bianconero:

1 Perin
2 Alberto
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Vlahovic
10 Yildiz
11 Gonzalez
12 Veiga
15 Kalulu
16 McKennie
19 Thuram
20 Kolo Muani
22 Weah
23 Pinsoglio
29 Di Gregorio
37 Savona
40 Rouhi
51 Mbangula