Convocati Genoa per la Juve | due rientri importanti per Vieira a disposizione Miretti La lista completa per il match di Torino

di RedazionentusNews24per la: dueper, a. Laper ilin programma oggi allo StadiumOggi laospita ilall’Allianz Stadium per la sfida valevole per la trentesima giornata di Serie A. Patrickha diramato ladei: tornano aEkuban e Thorsby dai rispettivi infortuni, non ancora aVitinha, c’è. La.Portieri: Leali, Siegrist, Sommariva.Difensori: De Winter, Matturro, Norton-Cuffy, Sabelli, Vasquez, Zanoli.Centrocampisti: Badelj, Frendrup, Kassa, Malinovskyi, Masini,, Onana, Thorsby.Attaccanti: Ekhator, Ekuban, Pinamonti, Venturino.Leggi suntusnews24.com