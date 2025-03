Firenzetoday.it - Controlli straordinari, in una settimana controllate 200 persone nelle zone più "calde"

Leggi su Firenzetoday.it

Attivitàa di controllo del territorio nel corso di questadi Piazza Indipendenza, Via Nazionale, Via Guelfa, Via Faenza, Largo Alinari, Via Palazzuolo, via della Scala, viale Fratelli Rosselli, Porta al Prato, viale Strozzi, Piazza Stazione, i giardinetti di via.