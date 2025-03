Novaratoday.it - Controlli nelle sale gioco novaresi: 10 macchinette sequestrate e 73mila euro di multa

Lotta ald'azzardo e alle scommesse illegali in Piemonte.La polizia e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno svolto una maxi operazione in tutta la regione. In provincia di Novara, dove sono stati controllati 14 esercizi commerciali situati nei comuni di Novara, Trecate, Vespolate.