Sport.quotidiano.net - Conti-Macii, che impresa. È la medaglia del cuore

Leggi su Sport.quotidiano.net

C’eravamo tanto amati. C’eravamo poi lasciati, non ricordo come fu. Ma francamente nemmeno importa saperlo: perché, pur non facendo più coppia nella vita, Sarae Niccolònuano meravigliosamente a far coppia sul ghiaccio. Hanno appena conquistato una scintillantedi bronzo ai Mondiali di pattinaggio a Boston. Sono stati preceduti soltanto dai giapponesi Miura-Kikara (oro) e dai tedeschi Hase-Volodin (argento). E grazie a questo terzo posto e agli altri piazzamenti degli azzurri, l’Italia ha ottenuto due spot per i prossimi Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. La storia. Lombardi entrambi, lui del capoluogo e lei della provincia, Sara e Niccolò hanno sperimentato l’emozione dei pattini sul ghiaccio sin dall’infanzia, più o meno. Poi le loro strade si sono incrociate ed è nata la Coppia, con la maiuscola.