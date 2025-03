Conte via dal Napoli? Due club di Serie A su di lui

Leggi su Ilnerazzurro.it

Ildi Antonioè in piena lotta per lo Scudetto, con i partenopei che sono al secondo posto a 3 punti di ritardo dall’Inter di Simone Inzaghi, ma con ancora tante partite da giocare. Nonostante una stagione di alto livello, sono sempre più insistenti le voci che vedrebbero il tecnico salentino lontano da, ma sempre inA. In particolare, per la prossima stagione Juventus e Milan starebbero cercando di convincere Antonioad accettare la loro proposta., futuro tra tre big diASecondo quanto scritto da Calciomercato.com, il futuro di Antonioalnon è così certo. Sebbene abbia un contratto fino a giugno 2027 a ben 6,5 milioni di euro l’anno, l’interesse di Milan e Juventus potrebbero convincerlo a cambiare idea sulla sua permanenza nella città partenopea.