Conte | Scudetto? Sarebbe folle non pensarci a -3 dalla vetta!

in conferenza stampa, alla vigilia di Napoli-Milan, ha risposto anche alla domanda sulla lottache coinvolge pure l’Inter.– Antoniosulla lotta con l’Inter al vertice: «Andiamo avanti per fare il meglio possibile con i giocatori che oggi abbiamo a disposizione. Partiamo da un presupposto: saremo dei folli a non fare un pensiero, visto che ci togliamo tre puntiprima della classe. Nessuno avrebbe immaginato questa posizione ad inizio anno. Giusto crederci e metterci tutto quello che abbiamo a disposizione. Il nostro tifoso, questo, credo lo stia apprezzando. Domani affronteremo una squadra che era partita per vincere lo, poi ci sono annate particolari. A gennaio hanno aggiunto giocatori forti, che conosco. Domani ancora di più, di altre volte, avremo bisogno il supporto del Maradona.