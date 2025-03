Juventusnews24.com - Conte rivive la vittoria del suo primo scudetto alla Juve: «Fatto qualcosa di inimmaginabile. Abbiamo capito che potevamo vincere il campionato in quel momento»

di RedazionentusNews24, allenatore del Napoli,ladel suocon queste parole: ecco le sue impressioni e i retroscenaIn un’intervista rilasciata a L’Equipe, Antoniohaun tuffo nel passato. L’allenatore del Napoli ha raccontato le emozioni e i retroscena del suovinto. Ecco le sue parole.PAROLE – «Se era nei piani restare imbattutil’anno? Oh no, non proprio. Non perdere nemmeno una volta in stagione èe non è maiche pianifichi.superato le nostre previsioni più ottimiste. A melo che interessava, dalin cui ci siamo trovati in testaclassifica, era lottare per lo, e disturbare il più possibile il Milan, che era il campione in carica e che aveva una squadra molto più forte della nostra.