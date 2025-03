Unlimitednews.it - Conte non si nasconde “Scudetto? Giusto crederci”

CASTEL VOLTURNO (ITALPRESS) – “Saremmo degli stupidi se a tre punti dalla prima della classe non facessimo un pensiero allo. E’e mettere tutto quello che abbiamo a disposizione. Noi dobbiamo uscire dal campo sempre con la maglia sudata. Alla fine vince una sola. Ma come facciamo noi oggi a non? Sappiamo che sarà duro anche il piazzamento Champions ma dobbiamo guardare avanti e avanti è il primo posto”. Antonionon si. Domani al “Maradona” arriva il Milan, una gara assolutamente da vincere per un Napoli che, a -3 dall’Inter capolista, vuole coltivare ancora il sogno tricolore. “Dobbiamo essere orgogliosi perchè stiamo lottando per un obiettivo primario”, insiste il tecnico, convinto che la spinta del pubblico si farà sentire.“C’è poco da chiedere al tifoso napoletano: ci aspettiamo il solito calore.