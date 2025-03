Serieanews.com - Conte-Juve, la svolta: “Ha già parlato con De Laurentiis”

Antoniotra Napoli entus: tensioni con Dee sirene bianconere. Gli ultimi sviluppi sul futuro del tecnico salentino, la: “Ha giàcon De” (AnsaFoto) – serieanews.comIl rapporto tra Antonioe il Napoli non è mai stato facile da interpretare. Apparentemente solido, ma pieno di sfumature. Di quegli equilibri delicati che reggono finché tutto fila liscio. E che rischiano di saltare alla prima crepa. Oggi, a quanto pare, quella crepa c’è. E sta per spuntare fuori.è arrivato a Napoli prendendo in mano una squadra decima in classifica, sfiduciata, fuori da tutto. E nel giro di una stagione l’ha rigenerata. Adesso si ritrova lì, a marzo, secondo in classifica, con l’Inter a portata e lo Scudetto che non è più un sogno da tifosi, ma una possibilità concreta.