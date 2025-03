Ilfattoquotidiano.it - Conte e Schlein replicano agli attacchi di Meloni e Calenda: “Insulti dal partito trasversale delle armi? Una medaglia”

Una meda. È così che Giuseppedefinisce gliricevuti da Giorgiae Carloal congresso di Azione. Critiche arrivate anche a Elly, che a sua volta replica alla premier. “Oggi mal di stomaco alle stelle per ila oltranza:a raffica per il sottoscritto e il M5S da, Crosetto,. Continuate pure, sono mede. Non sopportano un M5S che cresce nonostante il fango a reti e giornali unificati, che va in piazza, che è libero di dire la sua senza lobby a cui rispondere”, scrive sui social il leader del M5s. “Fa tenerezzache, dopo aver sottoscritto al Consiglio europeo l’Europa del Riarmo ed essersi battuta per spendere montagne di soldi per le(fino a 35 miliardi) fuori dai vincoli, ora punta il dito verso me che le spese della Difesa le ho adeguate nell’ordine di 1 miliardo l’anno mentre portavo oltre 200 miliardi in Italia per sanità, asili nido, imprese e lavoro.