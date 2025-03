Calciomercato.it - Conte alla Juventus: c’è solo un ostacolo

Leggi su Calciomercato.it

Antoniopotrebbe seriamente salutare il Napoli dopo unanno ed approdare, ma c’è unda superare prima di vedere realizzarsi questo sogno di tutti i tifosi bianconeri.Nonostante il suo progetto al Napoli sia praticamente iniziato, la situazione è diventata in maniera anche inattesa, per tanti aspetti, già barcollante. Per tanti motivi, a partire dal fatto che qualcosa sembra non essere andato già all’allenatore, come per esempio il calciomercato di gennaio. La situazione è chiara nel momento in cui si sceglie Antoniocome guida per la squadra e per il progetto. Finché lo si segue, il mare è calmo. Nel momento in cui gli interessi di tecnico e società non convergono più, allora l’amore finisce. Spesso in maniera anche burrascosa.unper Antonio: le ultime notizie (Calciomercato.