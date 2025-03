Thesocialpost.it - Consigliere comunale di Brescia indagato per maltrattamenti sulle figlie: scoppia lo scandalo

Balwinder Singh, 49 anni,didi origini indiane, èperin famiglia nei confronti delle due. L’uomo, residente da 24 anni nella città lombarda ed eletto nella lista civica “Fabio Rolfi Sindaco”, è sottoposto, insieme alla moglie, alla misura del braccialetto elettronico. Entrambi non possono avvicinarsi alle, già maggiorenni, che attualmente si trovano ospiti in una comunità protetta.Arrestato il figlio della coppia per violenza sessualeNell’ambito della stessa inchiesta, è stato arrestato uno dei figli della coppia, un 26enne, con l’accusa di violenza sessualesorelle. Il giovane è stato condotto in carcere.L’origine dell’inchiesta: la segnalazione della scuolaLe indagini sono partite a seguito di una segnalazione da parte della scuola frequentata dalla più giovane delle due ragazze.