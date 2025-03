Unlimitednews.it - Consegnati a Roma gli “Oscar” Asi dello sport italiano

(ITALPRESS) – A, presso il Salone d’Onore del Coni, si è tenuta la 19esima edizione del Premio “ASI&Cultura”, gli “che hanno vistoriconoscimenti in cinque sezioni.Ad aprire la cerimonia è stato il presidente dell’ASI, Claudio Barbaro: “Sono orgoglioso di essere presidente di questa meravigliosa realtà che è crescita ulteriormente. Pensare che io possa rappresentare due milioni di tesserati ci inorgoglisce e ci dà tante responsabilità, bisogna dare più risposte possibili e ci stiamo attrezzando per farlo nel migliore dei modi”.Daniele De Rossi ha vinto il premio per la sezione “Gesto Etico” per aver rilevato la società dell’Ostia Mare, con l’obiettivo di farne un modi inclusione sociale. “Si tratta di un quartiere grande, in cui succedono molte cose.