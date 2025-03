Lanazione.it - “Conosciamoci, l’autismo da tutti i punti di vista.” A Empoli l’incontro a ingresso libero

Leggi su Lanazione.it

, 29 marzo 2025 – Creare un’occasione di conoscenza, confronto e dialogo sul tema dello spettro autistico. Nasce con questo obiettivo “dadi”, un evento formativo a, rivolto a persone nello spettro autistico, genitori, famiglie e a tutta la comunità, promosso dall’associazione Abbracciami - Genitori per, altre neurodivergenze e disabilità. L’iniziativa, patrocinata dal Comune die dalla Rete Inclusione Empolese Valdarno Valdelsa, è in programma sabato 12 aprile 2025, a pochi giorni di distanza dalla Giornata mondiale della consapevolezza sulche ricorre il 2 aprile. Si terrà dalle ore 10 alle 12.30, nel Cenacolo degli Agostiniani, in via dei Neri 15. Dopo il benvenuto da parte di Sabina Marmeggi, presidente dell’associazione Abbracciami, e i saluti da parte dell’amministrazione comunale di, interverrà Niccolò Varrucciu, psicologo, psicoterapeuta e analista del comportamento dell’azienda Usl di Bologna.