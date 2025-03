Ilfattoquotidiano.it - Congresso di Azione, Meloni e Calenda uniti dalle armi e dagli attacchi a Conte e i 5 stelle

Accoglienza calorosa e scambio di complimenti con Carlo, con due punti di convergenza su tutti: il sostegno all’Ucraina e l’attacco al Movimento 5. Si riassume partecipdi Giorgiaaldia Roma, a cui ha accettato l’invito insieme ai ministri Guido Crosetto, Antonio Tajani e Giancarlo Giorgetti (mentre non ci sono leader dell’opposizione). La premier sale sul palco subito dopo l’accesa relintroduttiva di(rieletto segretario) che le fa i complimenti per la linea sulla guerra: “Sononto di avere la presidente del Consiglio perché difendere l’Ucraina e mandare aiuti all’Ucraina stando al governo, signori, non è una cosa né popolare né facile, e io voglio riconoscerla”. L’ex ministro nega di avere in corso un flirt con la maggioranza: “Ma qual è l’apertura a destra? Come funziona questa democrazia? Che non si parla con l’avversario perché è un nemico? Perché se la democrazia funziona così l’abbiamo già persa.