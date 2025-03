Congresso di Azione apre le danze la dem Pina Picierno | Una truffa usare il pacifismo per raccogliere voti

Leggi su Open.online

Sono le quattro bandiere appese nella sala congressi dell’Hotel Life di Roma, dove si sta svolgendo ildioggi 29 marzo, il partito di Carlo Calenda, a delineare subito i temi e i confini ideali di quello che il capogruppo alla Camera, Matteo Richetti ha definito nei giorni scorsi «ildella coerenza». Il primo è il drappo europeo, accanto quello italiano. Più a destra, invece, si stagliano le bandiere dell’Ucraina e della Georgia, i due stati che continuano a pagare il prezzo dell’invasione russa: l’Ucraina, messa sotto attacco dal 2022, e la Georgia, che subisce da ormai 15 anni le conseguenze di un conflitto congelato, ma tutt’altro che risolto. Lo chiarisce subito il padrone di casa, in un punto stampa «Il confronto è tra tutti i partiti politici che hanno in comune un fatto, ovvero il sostegno all’Ucraina, che, per quanto ci riguarda, oggi rappresenta il vero discrimine della politica italiana».