Quotidiano.net - Confindustria: il negoziato sui dazi con gli USA deve essere a livello europeo

Ilsuicon gli Stati Uniti "fatto a, perché non puòche ogni paese si metta a fare un. Se noi vogliamo dare un ruolo all'Europa, l'Europafare il, l'Europa dovrà fare un documento di sintesi ascoltando tutti i paesi". Lo ha detto il presidente di, Emanuele Orsini, al congresso di Azione a Roma. "E' bruttissimo, ma l'Europa solo nel momento della paura sa unirsi .- ha aggiunto Orsini -. Oggi è il momento della paura. Oggi serve unirci, perché la guerra economica e commerciale che abbiamo diventerà un enorme problema per tutta l'Europa". "Noi il 52% del prodotto lo vendiamo in Europa - ha concluso il presidente di-, noi abbiamo bisogno che ci sia una tenuta economica complessiva dell'Europa, e non ci possiamo permettere che l'Europa possa dividersi".