Juventusnews24.com - Conferenza stampa Thuram post Juve Genoa: «Dovevamo tornare a vincere, i tifosi come una famiglia. Ecco cosa ci ha chiesto Tudor»

di Marco Baridon: le sue dichiarazioni dopo il match della 30ª giornata di Serie A 2024/25(inviato all’Allianz Stadium) – Khephrenha parlato indopo, valida per la 30ª giornata di Serie A 2024/25. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.SENSAZIONI – «Sono contento di aver vinto oggi contro una buona squadrail. Era una settimana particolare, abbiamo fatto una buona partita e l’importante era».RICHIESTE DI– «Haintensità, di andare in avanti, attaccare il, stasera lo abbiamo fatto».PRIMACHIESTA DA– «Siamo forti, dobbiamo dimostrarlo sul campo, mettere intensità, giocare per i compagni. Dopo la vittoria arriva. Schiaffi? No niente (ride ndr)».– «Molto importante averli con noi, èuna