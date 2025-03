Juventusnews24.com - Conferenza stampa Masini post Juve Genoa: «Juventus squadra di qualità, ecco cosa ci è mancato oggi»

di Marco Baridon: le sue dichiarazioni dopo il match della 30ª giornata di Serie A 2024/25(inviato all’Allianz Stadium) – Patrizioha parlato indopo, valida per la 30ª giornata di Serie A 2024/25. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.ANALISI – «Abbiamo fatto una buona partita, ci è mancata convinzione negli ultimi metri per pareggiarla. L’abbiamo preparata bene, potevamo fare qualin più».PREPARATA PER ANDARE IN PRESSIONE – «Noi vogliamo recuperare più alto possibile, laha. Nel secondo tempo ci è riuscito meglio ma abbiamo fatto una buona partita».BUON MOMENTO – «Siamo in un buon momento ma dobbiamo continuare così, rubare punti ogni partita. Incontreremo tante squadre della parte sinistra e l’obiettivo è essere superiori come».