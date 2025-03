Internews24.com - Condò consiglia Conceicao:« Vincere la Coppa Italia per evitare un Triplete dell’Inter potrebbe…»

di Redazione:«laperunpotrebbe.» Le parole del noto giornalistaCosi Paolo, nel suo editoriale per il Corriere della Sera, su Sergio, allenatore del Milan.LE PAROLE- «Sarà anche perduta come giudicano un po’ tutti, a partire dai suoi dirigenti che per ora stanno scegliendo il ds ma da lì inevitabilmente scenderanno nella linea di comando, però, cui non difetta la dignità, vuole giocarsi fino in fondo le sue carte. E dunque provi ala, anche perché escluderebbe così un nuovo(e questo per i tifosi avrebbe un peso), e agguanti il quarto posto utile per la Champions, traguardo che appare complicato alla vigilia del ciclo Napoli-Fiorentina-Udinese-Atalanta.