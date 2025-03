Ilrestodelcarlino.it - Concorso miglior barista. Concetta, un Fiume di idee: "Adoro le colazioni per l’ambiente che si crea"

Non vuole sentir parlare di specialità,del Bar Tazza d’Oro, nella centralissima piazza del Popolo a Ravenna. "Per me la cosa che conta più di tutte nel nostro lavoro è, in realtà, che il cliente esca dal locale con il sorriso. Se questo accade è la cosa che mi rallegra maggiormente perché ho raggiunto il mio scopo. Ormai sono 17 anni che lavoro dietro ad un bancone: ho iniziato davvero da ragazzina e dal 2021 sono alla Tazza d’Oro: mi sento davvero a casa e considero ognuno dei miei clienti speciale. Aperitivi o? Per quanto mi riguarda sicuramente le: mi piace moltissimoche sial mattino e riuscire a far iniziare bene la giornata a chi viene da noi". Nel frattempo, dall’ultimo aggiornamento, sono arrivati moltissimi tagliandi con altrettanti voti.