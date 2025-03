Quifinanza.it - Concorso infermieri con 120 posti a tempo indeterminato all’Asst Lariana di Como

L’Asstdiha indetto due concorsi perper un totale di 120(80 + 40).Per entrambe le selezioni, che afferiscono all’area dei professionisti della salute e dei funzionari, il termine per l’invio della domanda è fissato alle ore 23:59 del 24 aprile 2025.Requisiti d’ammissioneIlè rivolto esclusivamente ai laureati instica, secondo queste disposizioni:80pergenerici;40perdi famiglia e di comunità.Per entrambe le selezioni, oltre ai requisiti generici relativi alla cittadinanza e all’idoneità all’impiego, sono richiesti due requisiti specifici, ovvero:laurea triennale instica (Snt/01) o laurea di primo livello instica (L/SNT1) o titoli di studio equipollenti;iscrizione all’albo professionale degli(gli iscritti ad albi Ue possono partecipare al, ma prima dell’assunzione in servizio è richiesta l’iscrizione all’albo in Italia).