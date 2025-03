Biccy.it - Concorrente di Ne Vedremo Delle Belle abbandona il gruppo e salta le prove

Leggi su Biccy.it

Tensione dietro le quinte di Ne, Giovanni Ciacci ha rivelato che unanon si sarebbe presentata allee dopo questa prima indiscrezione Angela Melillo ne ha aggiunta un’altra dichiarando che quando faceva la ballerina al Bagaglino, una prima donna (adesso sua collega nello show di Carlo Conti) l’avrebbe piazzata sempre in ultima fila: “Lei è bionda, ma non dico chi e. Come mai mi metteva sempre all’ultimo posto? Forse perché ero bionda e anche brava“. Questo mistero è stato risolto ieri a La Volta Buona.Ne, unailWhatsApp.Domenico Marocchi ha svestito i panni di inviato e per un giorno è diventato investigatore ed ha scoperto chi è la star che ha disertato ledi Ne: “Pare che ci sia una, V.