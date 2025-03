Ilgiorno.it - Concertozzo, musica a fin di bene. Elio e PizzAut sul palco più speciale. Da Monza a Bassano per l’inclusione

È stato un successo straordinario, con uno U-Power Stadium tutto esaurito e una due giorni in città all’insegna dele della solidarietà. Ildie le storie tese, in collaborazione con, passerà ora il testimone dadel Grappa, per una quarta edizione che ricalcherà il modello vincente andato in scena l’anno scorso (con un primo giorno di debate e un secondo interamente di, con esibizione di band emergenti nel pomeriggio e il concerto la sera). Ancora una volta i grandi protagonisti, oltre alla band milanese, saranno i ragazzi die delle altre associazioni italiane di persone autistiche, che si occuperanno del food and beverage per gli oltre 10mila ospiti previsti (come la passata edizione a). Ieri in Municipio a, il leader della band, il chitarrista Cesareo, il sindaco diPaolo Pilotto, l’assessore al Welfare Egidio Riva, il sindaco didel Grappa Nicola Finco e il fondatore diNico Acampora hanno presentato l’evento in programma ail 4 e 5 luglio.